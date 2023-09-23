Гаэль Монфис и Феликс Оже-Альяссим повздорили в первый игровой день Кубка Лэйвера

Неприятный инцидент произошёл в одном из матчей первого игрового дня на Кубке Лэйвера – 2023. Между собой повздорили бывшая шестая ракетка мира француз Гаэль Монфис и 14-й номер рейтинга канадец Феликс Оже-Альяссим.
Оже-Альяссиму сильно не понравилось, что Монфис слишком долго задерживается между розыгрышами, по привычке устраивая шоу, Феликс призывал, чтобы соблюдались правила ATP. При этом претензии теннисисты высказывали не друг другу, а своим боксам.
Монфис. Они (организаторы) звонят мне и говорят: «Ты можешь быть свободным…» Я здесь, чтобы повеселиться.
Оже-Альяссим. Что сказали ему люди, которые позвали его сюда?
Отметим, что победу в данном матче со счётом 6:4, 6:3 одержал канадец. Сборная мира после первого игрового дня лидирует в соревнованиях со счётом 4:0.
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