Арина Соболенко опубликовала фото с тренировки в 40-градусную жару

Чемпионка Australian Open – 2023, первая ракетка мира 25-летняя белорусская теннисистка Арина Соболенко опубликовала в социальных сетях фото с тренировки в Дубае (ОАЭ) в 41-градусную жару.

Фото: из личного архива Арины Соболенко

11 сентября Соболенко дебютировала на первой строчке WTA, сместив с данной позиции четырёхкратную чемпионку турниров «Большого шлема» польку Игу Свёнтек. Арина стала 29-й в истории WTA-тура первой ракеткой мира.

Ранее Соболенко приняла участие в Открытом чемпионате США – 2023. Белоруска дошла до финала, где в поединке за титул Соболенко (2) со счётом 6:2, 3:6, 2:6 проиграла шестой ракетке мира 19-летней американке Кори Гауфф (6). Арина планирует вернуться в тур на турнире категории WTA-1000 в Пекине (Китай), который пройдёт с 30 сентября по 8 октября.