Хольгер Руне эмоционально отреагировал на похвалу со стороны Роджера Федерера

Четвёртая ракетка мира 20-летний датский теннисист Хольгер Руне эмоционально отреагировал на фразу 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», бывшей первой ракетки мира швейцарца Роджера Федерера о том, что он жалеет, что не успел сыграть с ним, Карлосом Алькарасом и Янником Синнером.

«Действительно, очевиден приход нового поколения. Мне немного жаль, что в последние пару лет я не смог сыграть с некоторыми из них – Руне, Синнером, Алькарасом», — сказал ранее Федерер, приехавший на Кубок Лэйвера.

«Полностью поддерживаю. Я потрясён, мне пришлось переслушать дважды (а может, и три-четыре раза) то, как Роджер произнёс моё имя», — написал Руне в своих социальных сетях.

41-летний Федерер ушёл из спорта в сентябре 2022 года после того, как выступил на Кубке Лэйвера — 2022 в Лондоне. Свой прощальный матч Роджер провёл в парном разряде вместе с 22-кратным чемпионом турниров «Большого шлема», бывшей первой ракеткой мира испанцем Рафаэлем Надалем.