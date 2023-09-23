Хольгер Руне эмоционально отреагировал на похвалу со стороны Роджера Федерера

Четвёртая ракетка мира 20-летний датский теннисист Хольгер Руне эмоционально отреагировал на фразу 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», бывшей первой ракетки мира швейцарца Роджера Федерера о том, что он жалеет, что не успел сыграть с ним, Карлосом Алькарасом и Янником Синнером.
«Действительно, очевиден приход нового поколения. Мне немного жаль, что в последние пару лет я не смог сыграть с некоторыми из них – Руне, Синнером, Алькарасом», — сказал ранее Федерер, приехавший на Кубок Лэйвера.
«Полностью поддерживаю. Я потрясён, мне пришлось переслушать дважды (а может, и три-четыре раза) то, как Роджер произнёс моё имя», — написал Руне в своих социальных сетях.
41-летний Федерер ушёл из спорта в сентябре 2022 года после того, как выступил на Кубке Лэйвера — 2022 в Лондоне. Свой прощальный матч Роджер провёл в парном разряде вместе с 22-кратным чемпионом турниров «Большого шлема», бывшей первой ракеткой мира испанцем Рафаэлем Надалем.
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