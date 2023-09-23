Энди Маррей: очень хочу, чтобы особая атмосфера Кубка Дэвиса вернулась к нам
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Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», двукратный олимпийский чемпион британский теннисист Энди Маррей высказался о формате Кубка Дэвиса.
«Я люблю домашние и выездные матчи Кубка Дэвиса. Но мне не нравится формат «раунд-робин», потому что бывают матчи, которые не имеют никакого значения. Были игры, в которых на трибунах никого не было. Для меня самое важное в Кубке Дэвиса — это особая атмосфера, как дома, так и на выезде. Я бы очень хотел, чтобы это ощущение вернулось к нам», — приводит слова Маррея Punto de Break.
Напомним, сейчас Маррей выступает на турнире категории ATP-250 в городе Чжухай (Китай). Во втором круге соревнований британский теннисист встретится с россиянином Асланом Карацевым. Матч состоится сегодня, 23 сентября.
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