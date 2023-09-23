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Аслан Карацев — Энди Маррей: текстовая онлайн-трансляция матча на турнире в Чжухае

Аслан Карацев — Энди Маррей: текстовая онлайн-трансляция матча на турнире в Чжухае
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Сегодня, 23 сентября, бывшая 14-я ракетка мира российский теннисист Аслан Карацев сразится с трёхкратным чемпионом турниров «Большого шлема», двукратным олимпийским чемпионом британцем Энди Марреем в рамках второго круга турнира категории ATP-250 в Чжухае (Китай). Поединок поставлен третьим запуском на центральном корте и начнётся не раньше 12:20 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Аслан Карацев – Энди Маррей во втором круге турнира в Чжухае.

Чжухай (м). 2-й круг
23 сентября 2023, суббота. 12:20 МСК
Энди Маррей
Великобритания
Энди Маррей
Э. Маррей
1-й сет
0 : 0
1 2 3
         
1
1
         
Аслан Карацев
Россия
Аслан Карацев
А. Карацев

Счёт личных встреч теннисистов — 1-0 в пользу Карацева. Играли они в финале турнира в Сиднее (Австралия) в 2022 году, и Аслан завоевал там свой третий и последний на данный момент титул ATP в одиночном разряде, победив в двух сетах — 6:3, 6:3.

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