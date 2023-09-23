Прошла жеребьёвка турнира в Нинбо, где сыграют Аванесян, Грачёва, Шнайдер и Звонарёва

Прошла жеребьёвка турнира категории WTA-250 в Нинбо (Китай), который пройдёт с 25 по 30 сентября. Соревнования состоятся на харде.
Посев соревнований возглавила трёхкратная финалистка турниров «Большого шлема», седьмая ракетка мира представительница Туниса Онс Жабер. В первом круге она сразится с 21-летней француженкой Диан Парри.
Второй сеяной в Нинбо стала двукратная чемпионка Уимблдона, бывшая вторая ракетка мира чешка Петра Квитова. Её первая соперница определится позднее.
Стартовые матчи россиянок на турнире в Нинбо:
Элина Аванесян (Россия) – Клара Таусон (Дания);
Вера Звонарёва (Россия, WC) – Кэйти Бултер (Великобритания, 7);
Варвара Грачёва (Россия, 5) – Q/LL;
Анна Блинкова (Россия, 4) – Q/LL;
Камилла Рахимова (Россия) – Аранча Рус (Нидерланды);
Диана Шнайдер (Россия) – Q/LL.
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