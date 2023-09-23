Ольховский назвал Рублёва фаворитом в поединке Кубка Лэйвера с Фритцем
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Триумфатор двух турниров «Большого шлема» в смешанном разряде Андрей Ольховский считает Андрея Рублёва фаворитом в матче второго игрового дня Кубка Лэйвера с Тэйлором Фритцем (США).
«Думаю, Андрей будет фаворитом в матче с Фритцем. По игре он в последнее время смотрится лучше, думаю, он готов победить. Понятно, что это больше выставочный турнир, но здесь всегда играют сильные спортсмены, это очень представительный турнир, поэтому матч будет непростой», — цитирует Ольховского ТАСС.
Напомним, Кубок Лэйвера является выставочным турниром, в котором в течение трёх игровых дней встречаются сборные Европы и мира. Матч между Рублёвым и Фритцем состоится 23 сентября в 23:00 мск на центральном корте «Роджерс-Арены» в Ванкувере (Канада).
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