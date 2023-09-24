Гауфф и Пегула первыми отобрались на Итоговый турнир WTA в парном разряде

Американские теннисистки Кори Гауфф и Джессика Пегула, занимающие второе место в парном рейтинге WTA, первыми обеспечили себе право участвовать в Иитоговом турнире WTA в парном разряде.
Гауфф и Пегула, несмотря на второе место в рейтинге, возглавляют Чемпионскую гонку WTA. На их счету 5565 очков. В этом году в послужном списке американских теннисисток победа на турнире WTA-1000 в Майами (США) и чемпионство на турнире WTA-500 в Дохе (Катар). Напомним, Гауфф уже квалифицировалась на Итоговый турнир в одиночном разряде. Она занимает третье место в Чемпионской гонке, имея на своём счету 5620 очков. Пегула близка к тому, чтобы отобраться на турнир. В Чемпионской гонке она на пятом месте с 4405 очками в активе.
Итоговый турнир WTA пройдёт с 29 октября по 5 ноября в Канкуне (Мексика).
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