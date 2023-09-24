Рублёв снова проиграл, камбэк «Барселоны» в концовке. Главное к утру

Российский теннисист Андрей Рублёв уступил американцу Тейлору Фритцу на Кубке Лэйвера, «Барселона» отыгралась в матче с «Сельтой» с 0:2, представитель Казахстана Рафаэль Физиев получил травму и проиграл в поединке с поляком Матеушом Гамротом. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

1. Андрей Рублёв уступил Фритцу в первом матче второго дня Кубка Лэйвера.

2. «Барселона» одолела «Сельту», уступая по ходу матча со счётом 0:2.

3. Физиев уступил Гамроту в главном бою турнира UFC.

4. На УЕФА обрушились с критикой за разрешение «Црвене Звезде» играть с логотипом «Газпрома».

5. Левандовски установил рекорд «Барселоны» XXI века.

6. Гарри Кейн установил рекорд Бундеслиги по голам в первых пяти матчах.

7. Мария Саккари выиграла турнир WTA 1000 в Гвадалахаре.

8. «Манчестер Юнайтед» на выезде минимально обыграл «Бёрнли».

9. Клебо: я не буду участвовать в Кубке мира, если мои требования не будут выполнены.

10. Каррагер рассказал, как получил оскорбительное сообщение от Месси.