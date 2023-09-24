Рублёв снова проиграл, камбэк «Барселоны» в концовке. Главное к утру

Российский теннисист Андрей Рублёв уступил американцу Тейлору Фритцу на Кубке Лэйвера, «Барселона» отыгралась в матче с «Сельтой» с 0:2, представитель Казахстана Рафаэль Физиев получил травму и проиграл в поединке с поляком Матеушом Гамротом. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
1. Андрей Рублёв уступил Фритцу в первом матче второго дня Кубка Лэйвера.
2. «Барселона» одолела «Сельту», уступая по ходу матча со счётом 0:2.
3. Физиев уступил Гамроту в главном бою турнира UFC.
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5. Левандовски установил рекорд «Барселоны» XXI века.
6. Гарри Кейн установил рекорд Бундеслиги по голам в первых пяти матчах.
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