«Снова чувствую себя здоровым». Хольгер Руне показал, как проводил время вне соревнований

Четвёртая ракетка мира, 20-летний датский теннисист Хольгер Руне опубликовал в социальных сетях свежие фотографии. Руне показал, как проводил время в Монако и Дании вне соревновательной практики.

«Немного моментов с этой недели. Процесс восстановления идёт хорошо, снова чувствую себя здоровым. Спасибо всем, кто помогал мне вернуться в строй. Теперь я еду в Китай. Жду с нетерпением», — подписал фото Руне.

Фото: из личного архива Хольгера Руне

Фото: из личного архива Хольгера Руне

Фото: из личного архива Хольгера Руне

Руне не принимал участие в соревнованиях с Кубка Дэвиса, где потерпел пятое поражение подряд.

Ранее в этом сезоне Руне защитил один из титулов, завоёванных в 2022 году. Это произошло на турнире категории ATP-250 в Мюнхене (Германия). Также теннисисту предстоит выступить в качестве действующего чемпиона на турнире серии «Мастерс» в Париже (Франция).