«Некоторые скажут, я клоун». Монфис высказался о стычке с Оже-Альяссимом на Кубке Лэйвера

Бывшая шестая ракетка мира французский теннисист Гаэль Монфис опубликовал в социальных сетях после неприятного инцидента на Кубке Лэйвера – 2023.

Напомним, он повздорил с 14-м номером рейтинга канадцем Феликсом Оже-Альяссимом. Оже-Альяссиму сильно не понравилось, что Монфис слишком долго задерживается между розыгрышами, по привычке устраивая шоу, Феликс призывал, чтобы соблюдались правила ATP.

«Я устал от этих бесконечных и бесполезных споров. Некоторые люди, кажется, волнуются по пустякам. Меня раздражают те, кто делает поспешные суждения. Некоторые могут подумать, что, раз я улыбаюсь и веселюсь, то говорю несерьёзно. Конечно, моё видение может быть другим, но я всегда стараюсь следовать данным мне рекомендациям.

В 37 лет я просто стараюсь максимально использовать каждый момент. Когда меня попросили принять участие в Кубке Лэйвера, я был удостоен чести. Учитывая мой нынешний рейтинг, в этом возрасте не вхожу в сотню лучших, я даже подумал, что это шутка. Но я очень серьёзно отношусь к этой возможности – для мероприятия, команды и особенно для себя. Поехать в Ванкувер и снова покинуть семью – не самое простое дело. Но, несмотря ни на что, я продолжаю заниматься своей профессией со страстью и искренностью, как и всегда. И, не иронизируя, должен признать, что мне за это очень хорошо платят.

Я знаю, некоторые скажут, что я ничего не добился, что я клоун… Но правда в том, что я счастлив и удовлетворён. Хочу сказать, что Кубок Лэйвера – фантастическое событие, и я планирую максимально использовать конец своих выходных. Вперёд, сборная Европы, догоним сборную мира», — написал Монфис в своих социальных сетях.