Янчук: турнир в Чжухае важен для Хачанова — он адаптируется к скоростям после травмы

Заслуженный тренер России по теннису Виктор Янчук поделился мнением о выступлении российского теннисиста Карена Хачанова, действующей 15-й ракетки мира, на турнире категории ATP-250 в Чжухае (Китай). Сегодня, 24 сентября, спортсмен вышел в полуфинал соревнований.
«Это очень хорошая победа, Хачанов постепенно набирает форму. В последнее время, до травмы, было видно, что он заметно прибавил в мастерстве и стабильности, постепенно он возвращается на свой уровень. Этот турнир, эти победы очень важны для Хачанова тем, что он вновь адаптируется к игре на высоких скоростях после травмы», — приводит слова Янчука ТАСС.
В понедельник, 25 сентября, Карен Хачанов поборется за выход в финал турнира в Чжухае с 33-й ракеткой мира из США Себастьяном Кордой. У спортсменов ничья по победам в личных встречах — 2-2.
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