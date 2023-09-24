Ольховский — о победе Карацева: Аслан играл очень впечатляюще
Поделиться
Двукратный обладатель турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский высказал мнение об успешном выступлении российского теннисиста Аслана Карацева (63-е место в рейтинге ATP) на турнире в китайском Чжухае.
«Довольно уверенная победа, Аслан играл очень впечатляюще. Соперник у Карацева был непростой, но Аслан сейчас держит очень хорошую форму, резко и остро атакует. Я надеюсь, что он сможет удержать такую форму до конца сезона», — сказал Ольховский в интервью ТАСС.
Напомним, ранее Аслан Карацев обыграл 17-ю ракетку мира Кэмерона Норри в двух партиях со счётом 7:6 (7:5), 7:6 (7:5).
В полуфинале турнира в Чжухае россиянин встретится с японским теннисистом Йосихито Нисиокой (46-е место в рейтинге ATP).
Комментарии
- 24 сентября 2023
-
18:55
-
18:38
-
17:58
-
17:06
-
15:55
-
15:39
-
15:30
-
15:11
-
14:55
-
14:45
-
13:20
-
13:07
-
12:54
-
12:26
-
12:25
-
11:47
-
11:25
-
11:09
-
11:07
-
10:49
-
09:52
-
09:38
-
09:28
-
09:24
-
09:00
-
05:13
-
03:01
-
00:51
-
00:26
- 23 сентября 2023
-
22:23
-
21:30
-
19:12
-
15:37
-
15:21
-
15:16
Партнерский контент