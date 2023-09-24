Ольховский — о победе Карацева: Аслан играл очень впечатляюще

Двукратный обладатель турниров «‎Большого шлема»‎ в миксте Андрей Ольховский высказал мнение об успешном выступлении российского теннисиста Аслана Карацева (63-е место в рейтинге ATP) на турнире в китайском Чжухае.

«‎Довольно уверенная победа, Аслан играл очень впечатляюще. Соперник у Карацева был непростой, но Аслан сейчас держит очень хорошую форму, резко и остро атакует. Я надеюсь, что он сможет удержать такую форму до конца сезона»‎, — сказал Ольховский в интервью ТАСС.

Напомним, ранее Аслан Карацев обыграл 17-ю ракетку мира Кэмерона Норри в двух партиях со счётом 7:6 (7:5), 7:6 (7:5).

В полуфинале турнира в Чжухае россиянин встретится с японским теннисистом Йосихито Нисиокой (46-е место в рейтинге ATP).