Свёнтек — об известности: мне трудно жить в тишине и покое

Польская теннисистка Ига Свёнтек высказалась о своей известности, а также рассказала о своём подходе к работе ради достижения целей в спорте.
«Сейчас люди узнают меня почти везде. Мне трудно жить в тишине и покое. Несмотря на все мои успехи, мне сложно понять, чего я уже достигла, став лучшей теннисисткой в мире. Время от времени моя команда напоминает мне об этом, и я могу гордиться.
Но в отношении работы я придерживаюсь своего подхода: если я буду усердно тренироваться, развиваться и делать свою работу, у меня будет гораздо больше шансов побеждать и добиваться своих целей. Способ добиться этого — постоянно фокусироваться на себе, ориентироваться на свои высокие стандарты и учиться — у лучших в спорте и у своей команды» — приводит слова Свёнтек польское издание Sport.pl со ссылкой на немецкий журнал Tennis Magazin.
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