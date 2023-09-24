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Ига Свёнтек рассказала о двух своих кумирах в теннисе

Ига Свёнтек рассказала о двух своих кумирах в теннисе
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Польская теннисистка Ига Свёнтек рассказала о двух своих кумирах в спорте. Ими спортсменка, 75 недель занимавшая первую строчку рейтинга WTA, назвала Мартину Навратилову и Рафаэля Надаля.

«У меня была возможность поговорить с Мартиной о теннисной технике. Её знания и всё, что она сделала в этом виде спорта, неописуемы. И когда я сыграла свой первый юниорский турнир «Большого шлема» в 15 лет, моим кумиром стал Рафаэль Надаль. Он им остаётся, несмотря на мой успех», — цитирует Свёнтек польский портал Sport.pl со ссылкой на немецкое издание Tennis Magazin.

Ранее Свёнтек также признавалась, что Рафаэль Надаль остаётся её самым большим вдохновением как на корте, так и за его пределами.

Ига Свёнтек на следующей неделе проведёт свой первый турнир после Открытого чемпионата США. Теннисистка сыграет в Токио (Япония) на турнире категории WTA-500.

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