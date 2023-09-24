Энди Маррей рассказал о своих музыкальных вкусах и скрытых талантах жены

Экс первая ракетка мира британец Энди Маррей в беседе со своим соотечественником действующим теннисистом Джеком Дрэйпером и немцем Александром Зверевым рассказал о своих предпочтениях в музыке, а также о талантах своей жены Ким.
«Обычно меня стрижёт моя жена. Я ненавижу ходить в парикмахерские, не получаю от этого никакого удовольствия и считаю это огромной проблемой. Но моя жена часто уговаривает меня пойти в парикмахерскую, и я просто говорю ей, что если она хочет, чтобы я подстригся, то она может это сделать.
По сути, я никогда не любил ходить в парикмахерские. Она всегда поощряла меня, чтобы я это делал, а потом предложила: «Ну, давай я позову кого-нибудь, чтобы тебя постригли дома». Это заняло около часа и 15 минут, и я подумал: «Для меня это должно быть максимум 20 минут, я больше так не буду». А потом Ким начала стричь меня самостоятельно с помощью ножниц и машинки для стрижки. Она хорошо справляется со своей работой, но, очевидно, она не обучена, поэтому иногда через несколько дней я замечаю, что четыре или пять волосков намного длиннее, чем все остальные.
Из недавних слушаю песню Шакиры Try Everything, мне нравится эта песня, причём не только после поражений. Я ещё добавлю: это песня, которую я слушаю постоянно, независимо от того, выигрываю или проигрываю. Её написал Джерри Синнамон, и она называется Canter, это ещё один мой любимый вариант», — рассказал Маррей.
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