«Большая честь, что Федерер с уважением отнёсся к моей карьере». Лэйвер — подписчикам

Австралийский теннисист, 11-кратный победитель турниров «Большого шлема» Род Лэйвер ответил на вопросы подписчиков в «Твиттере» в преддверии финального дня Кубка Лэйвера, проходящего в Ванкувере (Канада).
Своим самым любимым игроком среди молодого поколения Лэйвер назвал 20-летнего американца Бена Шелтона, полуфиналиста US Open — 2023: «Шелтон — новый игрок в туре. Мы можем увидеть его выигрывающим турнир «Большого шлема». У него одна из лучших подач, хороший бэкхенд, он не совершает много ошибок. Он видит возможности и идёт за ними».
Лэйвер отметил, что хотел бы увидеть испанца Рафаэля Надаля, 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», в туре в 2024 году: «У Рафы отличная карьера. Я был бы рад иметь возможность увидеть его игру ещё один раз».
Спортсмен назвал самою лучшую, по его мнению, особенность Кубка Лэйвера: «Игроки осознают важность происходящего. Теперь Кубок Лэйвера — реальность, а не идея. Игроки чувствуют большую идентичность с регионом, который они представляют. Это соревнование. Они очень стараются».
Теннисист ответил, как он воспринимает тот факт, что в его честь назван главный стадион Australian Open, а также целый турнир: «Для меня большая честь, что австралийцы назвали моим именем центральный корт. Роджер Федерер сыграл важную роль в том, чтобы Кубок Лэйвера был назван в мою честь. Для меня большая честь, что он так отнёсся к моей карьере».
Также Род Лэйвер обозначил главное отличие современного тенниса от того, каким он был во время его карьеры: «Ракетки. Деревянные ракетки отлично подходят для игры в теннис, но вам нужно генерировать свою собственную силу. Это делало игру слишком сложной для людей. Металлические ракетки обнажили суть игры и сделали её более популярной среди женщин. А они приобщили своих детей к спорту».
- 24 сентября 2023
-
23:18
-
23:12
-
21:59
-
21:47
-
21:19
-
21:00
-
20:51
-
18:55
-
18:38
-
17:58
-
17:06
-
15:55
-
15:39
-
15:30
-
15:11
-
14:55
-
14:45
-
13:20
-
13:07
-
12:54
-
12:26
-
12:25
-
11:47
-
11:25
-
11:09
-
11:07
-
10:49
-
09:52
-
09:38
-
09:28
-
09:24
-
09:00
-
05:13
-
03:01
-
00:51