«Большая честь, что Федерер с уважением отнёсся к моей карьере». Лэйвер — подписчикам

Австралийский теннисист, 11-кратный победитель турниров «Большого шлема» Род Лэйвер ответил на вопросы подписчиков в «Твиттере» в преддверии финального дня Кубка Лэйвера, проходящего в Ванкувере (Канада).

Своим самым любимым игроком среди молодого поколения Лэйвер назвал 20-летнего американца Бена Шелтона, полуфиналиста US Open — 2023: «Шелтон — новый игрок в туре. Мы можем увидеть его выигрывающим турнир «Большого шлема». У него одна из лучших подач, хороший бэкхенд, он не совершает много ошибок. Он видит возможности и идёт за ними».

Лэйвер отметил, что хотел бы увидеть испанца Рафаэля Надаля, 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», в туре в 2024 году: «У Рафы отличная карьера. Я был бы рад иметь возможность увидеть его игру ещё один раз».

Спортсмен назвал самою лучшую, по его мнению, особенность Кубка Лэйвера: «Игроки осознают важность происходящего. Теперь Кубок Лэйвера — реальность, а не идея. Игроки чувствуют большую идентичность с регионом, который они представляют. Это соревнование. Они очень стараются».

Теннисист ответил, как он воспринимает тот факт, что в его честь назван главный стадион Australian Open, а также целый турнир: «Для меня большая честь, что австралийцы назвали моим именем центральный корт. Роджер Федерер сыграл важную роль в том, чтобы Кубок Лэйвера был назван в мою честь. Для меня большая честь, что он так отнёсся к моей карьере».

Также Род Лэйвер обозначил главное отличие современного тенниса от того, каким он был во время его карьеры: «Ракетки. Деревянные ракетки отлично подходят для игры в теннис, но вам нужно генерировать свою собственную силу. Это делало игру слишком сложной для людей. Металлические ракетки обнажили суть игры и сделали её более популярной среди женщин. А они приобщили своих детей к спорту».