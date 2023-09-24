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Рублёв/Хуркач проиграли Шелтону/Тиафо на Кубке Лэйвера. Сборная мира победила на турнире

Рублёв/Хуркач проиграли Шелтону/Тиафо на Кубке Лэйвера. Сборная мира победила на турнире
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Российский теннисист Андрей Рублёв и его партнёр по парному разряду представитель Польши Хуберт Хуркач, представляющие сборную Европы на Кубке Лэйвера, потерпели поражение в матче с американцами Беном Шелтоном и Фрэнсисом Тиафо, выступающими за сборную мира. Встреча теннисистов завершилась со счётом 6:7 (4:7), 6:7 (5:7).

Сборная мира одержала победу на Кубке Лэйвера со счётом 13:2. Сборной Европы по ходу турнира удалось выиграть только один матч: норвежец Каспер Рууд в двух сетах в одиночном разряде обыграл американца Томми Пола.

Напомним, в состав победившей команды также входят Франсиско Серундоло (Аргнентина), Феликс Оже-Альяссим (Канада) и Тейлор Фритц (США). Сборная мира стала чемпионом Кубка Лэйвера второй год подряд.

Кубок Лэйвера. Финал
24 сентября 2023, воскресенье. 22:20 МСК
Хуберт Хуркач
Польша
Хуберт Хуркач
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
Х. Хуркач А. Рублёв
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 4 		6 5
7 7 		7 7
         
Бен Шелтон
США
Бен Шелтон
Фрэнсис Тиафо
США
Фрэнсис Тиафо
Б. Шелтон Ф. Тиафо
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