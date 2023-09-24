Рублёв/Хуркач проиграли Шелтону/Тиафо на Кубке Лэйвера. Сборная мира победила на турнире
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Российский теннисист Андрей Рублёв и его партнёр по парному разряду представитель Польши Хуберт Хуркач, представляющие сборную Европы на Кубке Лэйвера, потерпели поражение в матче с американцами Беном Шелтоном и Фрэнсисом Тиафо, выступающими за сборную мира. Встреча теннисистов завершилась со счётом 6:7 (4:7), 6:7 (5:7).
Сборная мира одержала победу на Кубке Лэйвера со счётом 13:2. Сборной Европы по ходу турнира удалось выиграть только один матч: норвежец Каспер Рууд в двух сетах в одиночном разряде обыграл американца Томми Пола.
Напомним, в состав победившей команды также входят Франсиско Серундоло (Аргнентина), Феликс Оже-Альяссим (Канада) и Тейлор Фритц (США). Сборная мира стала чемпионом Кубка Лэйвера второй год подряд.
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