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Елена Рыбакина снялась с турнира в Токио

Елена Рыбакина снялась с турнира в Токио
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Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина снялась c турнира WTA-500, который стартует в Токио сегодня, 25 сентября, сообщает Relevant Tennis.

Ранее Рыбакина пожаловалась на изменение правил WTA в последний момент, в связи с чем спортсменка не получила прямой выход во второй круг как топ-сеяная.

Напомним, на турнире WTA-500 в Токио в сетке появился «performance bye», означающий автоматический проход теннисистки во второй круг. Его получили спортсменки, показавшие хорошие результаты на неделе накануне турнира. По «performance bye» во второй раунд попали гречанка Мария Саккари и француженка Каролин Гарсия, находящиеся в рейтинге WTA ниже Рыбакиной.

Елена была третьей сеяной на турнире, но не получила «performance bye». Вакантное место в сетке заняла японка Химено Сакацумэ.

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