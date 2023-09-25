Роман Сафиуллин впервые в карьере вышел в финал турнира ATP
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55-я ракетка мира, российский теннисист Роман Сафиуллин вышел в финал турнира категории ATP-250 в Чэнду (Китай). Это первый финал турниров ATP в карьере Сафиуллина.
В полуфинальном поединке Сафиуллин встречался с представителем Италии Лоренцо Музетти. Россиянин выиграл оба сета – 6:3 и 6:4. Российский теннисист выполнил семь подач навылет и допустил одну двойную ошибку. На его счету два реализованных брейк-пойнта. Матч продолжался 1 час 29 минут.
В финале турнира в Чэнду Сафиуллин сразится с победителем матча Александр Зверев (Германия, 1) — Григор Димитров (Болгария, 3). Начало матча – в 14:30 мск.
Призовой фонд турнира в Чэнду составляет $ 1 152 805. Его действующим чемпионом является испанец Пабло Карреньо-Буста.
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