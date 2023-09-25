Карен Хачанов вышел в финал турнира ATP-250 в Чжухае

Серебряный призёр Олимпиады-2020 в одиночном разряде, бывшая восьмая ракетка мира, российский теннисист Карен Хачанов вышел в финал турнира категории ATP-250 в Чжухае (Китай), призовой фонд которого составляет $ 981 785.

В полуфинальном поединке посеянный под первым номером Хачанов со счётом 7:5, 6:4 обыграл 33-ю ракетку мира, представителя США Себастьяна Корду (4). Встреча теннисистов продлилась 1 час и 50 минут. Хачанов четыре раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре из девяти брейк-пойнтов. На счету Корды девять эйсов, пять двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из шести.

В финале Хачанову предстоит встреча с победителем матча Йосихито Нисиока (Япония, 8) – Аслан Карацев (Россия). Начало матча — в 14:30 мск.