Хачанов прокомментировал выход в финал турнира ATP-250 в Чжухае

Серебряный призёр Олимпиады-2020 в одиночном разряде, бывшая восьмая ракетка мира, российский теннисист Карен Хачанов прокомментировал выход в финал турнира категории ATP-250 в Чжухае (Китай), призовой фонд которого составляет $ 981 785.

«С 2020-го у нас не было азиатской серии. И это был мой первый титул, когда мне было всего 20 лет. Так что я об этом думал. И вот я уже в финале. В финале соперника не выбирают – встретятся два лучших игрока. Но я буду болеть за Аслана. Будет приятно встретиться друг с другом. И пусть победит сильнейший», — сказал Хачанов в интервью на корте.

В полуфинальном поединке посеянный под первым номером Хачанов со счётом 7:5, 6:4 обыграл 33-ю ракетку мира, представителя США Себастьяна Корду (4). В финале Хачанову предстоит встреча с победителем матча Йосихито Нисиока (Япония, 8) – Аслан Карацев (Россия).