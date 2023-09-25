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Карацев не сумел пробиться в финал турнира ATP в Чжухае

Карацев не сумел пробиться в финал турнира ATP в Чжухае
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Россиянин Карен Хачанов не сумел выйти в финал турнира категории ATP-250 в Чжухае (Китай), уступив в полуфинальном матче японцу Йосихито Нисиоке в двух сетах (4:6, 4:6).

Во втором сете Карацеву удалось взять подачу соперника и повести со счётом 3:0, но затем поединок пошёл полностью по сценарию японца. Очевидно, выступить в полную силу россиянину помешала травма. Карацев брал медицинский тайм-аут, затем на смене сторон к нему ещё раз выходил массажист, но качество его тенниса оставалось очень низким. Россиянин много ошибался, а Нисиока, который внешне заметно устал во второй партии, понял, что соперник травмирован, и отыграл вторую половину сета очень чисто.

Встреча теннисистов продлилась 1 час и 57 минут. Карацев три раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре из семи брейк-пойнтов. На счету Нисиоки восемь эйсов, пять двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из четырёх.

Нисиока в финале сыграет с другим российским теннисистом Кареном Хачановым.

Чжухай (м). 1/2 финала
25 сентября 2023, понедельник. 15:00 МСК
Йосихито Нисиока
Япония
Йосихито Нисиока
Й. Нисиока
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		4
         
Аслан Карацев
Россия
Аслан Карацев
А. Карацев
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