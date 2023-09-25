Карацев не сумел пробиться в финал турнира ATP в Чжухае

Россиянин Карен Хачанов не сумел выйти в финал турнира категории ATP-250 в Чжухае (Китай), уступив в полуфинальном матче японцу Йосихито Нисиоке в двух сетах (4:6, 4:6).

Во втором сете Карацеву удалось взять подачу соперника и повести со счётом 3:0, но затем поединок пошёл полностью по сценарию японца. Очевидно, выступить в полную силу россиянину помешала травма. Карацев брал медицинский тайм-аут, затем на смене сторон к нему ещё раз выходил массажист, но качество его тенниса оставалось очень низким. Россиянин много ошибался, а Нисиока, который внешне заметно устал во второй партии, понял, что соперник травмирован, и отыграл вторую половину сета очень чисто.

Встреча теннисистов продлилась 1 час и 57 минут. Карацев три раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре из семи брейк-пойнтов. На счету Нисиоки восемь эйсов, пять двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из четырёх.

Нисиока в финале сыграет с другим российским теннисистом Кареном Хачановым.