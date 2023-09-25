Путинцева обыграла Савилл в первом круге турнира в Нинбо

28-летняя казахстанская теннисистка Юлия Путинцева (73-я строчка в рейтинге WTA) уверенно обыграла представительницу Австралии Дарью Савилл (248-е место в рейтинге WTA) в рамках первого круга турнира в Нинбо.
Матч продлился 1 час 20 минут и завершился победой Путинцевой со счётом 6:4, 6:1. Савилл ни разу не подала навылет, у казахстанской теннисистки один эйс. При этом австралийка семь раз допустила двойную ошибку, в то время как у Путинцевой их четыре.
Это была третья встреча двух теннисисток, и в личном противостоянии счёт за спортсменкой из Казахстана — 3:0.
Напомним, Путинцева — уроженка Москвы, до 17 лет представляла Россию, после чего сменила спортивное гражданство. Дарья Савилл также родилась в Москве и до 2015 года представляла Россию, затем поменяла гражданство на австралийское. До 2021 года спортсменка выступала под фамилией Гаврилова, которая была изменена после выхода замуж.
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