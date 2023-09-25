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Роман Сафиуллин обновит своё лучшее достижение в рейтинге ATP по итогам турнира в Чэнду

Роман Сафиуллин обновит своё лучшее достижение в рейтинге ATP по итогам турнира в Чэнду
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26-летний российский теннисист Роман Сафиуллин по итогам турнира категории ATP-250 в Чэнду (Китай) обновит своё лучшее достижение в рейтинге ATP.

Напомним, ранее Сафиуллин вышел в финал соревнований, со счётом 6:3, 6:4 обыграв 18-ю ракетку мира 21-летнего итальянца Лоренцо Музетти (2). Встреча теннисистов продлилась 1 час и 29 минут. За дебютный титул россиянин сразится с олимпийским чемпионом 2020 года, 10-й ракеткой мира немцем Александром Зверевым (1).

Сафиуллин в любом случае станет 41-й ракеткой мира, ранее его лучшим рейтингом было 43-е место. А если Роман завоюет титул, то дебютирует в топ-40 мирового рейтинга.

Призовой фонд турнира в Чэнду составляет $ 1 152 805. Его действующим чемпионом является испанец Пабло Карреньо-Буста.

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