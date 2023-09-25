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Состоялась жеребьёвка турнира ATP-250 в Астане, где сыграют Бублик, Вавринка и Грикспор

Прошла жеребьёвка мужского турнира серии ATP-250 в Астане, который пройдёт с 27 сентября по 3 октября.

На турнире сыграют следующие восемь сеяных игроков: Грикспор, Баэс, Бублик, Легечка, Корда, Маннарино, Джере и Вавринка. Также на турнире выступит Александр Шевченко, получивший уайлд-кард на эти соревнования.

Сама сетка выглядит следующим образом:

Грикспор (Нидерланды)— Карбальес-Баэна (Испания)/Q;

Баэс (Аргентина) — Баррер (Франция)/Q;

Бублик (Казахстан) — Офнер (Австрия)/Фучович (Венгрия);

Легечка (Чехия) — Сапата-Миральес (Испания)/Q;

Корда (США) — Попырин (Австралия);

Маннарино (Франция) — Риндеркнеш (Франция);

Джере (Сербия) — Меджедович (Сербия);

Вавринка (Швейцария) — Гирон (США).

Турнир в Астане (Казахстан) пройдёт на покрытии хард‎, общий призовой фонд турнира составит $ 1 017 850. Действующий победитель — Новак Джокович.