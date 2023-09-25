Хольгер Руне поставил лайк на комментарий «Не теряй фокус, не будь как Циципас»

Четвёртая ракетка мира, 20-летний датский теннисист Хольгер Руне лайком оценил неоднозначный комментарий на свой новый пост.

Напомним, ранее Руне опубликовал фотографии со своей новой девушкой Каролиной Дондзеллой.

«Не теряй фокус, малыш, не будь как Циципас», — написал один из пользователей под постом. Руне поставил на него лайк. В целом, данное высказывание набрало более 220 лайков.

Напомним, в начале лета стало известно о романтических отношениях двукратного финалиста турниров «Большого шлема», пятой ракетки мира, греческого теннисиста Стефаноса Циципаса и бывшей второй ракетки мира у женщин испанки Паулы Бадосы. После этого Циципас демонстрировал нестабильные результаты, фанаты начали связывать это с романом с Бадосой.