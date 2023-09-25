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Ольховский — о победе Сафиуллина над Музетти: он играл блестяще и заслуженно выиграл

Ольховский — о победе Сафиуллина над Музетти: он играл блестяще и заслуженно выиграл
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Бывший советский и российский теннисист, двукратный обладатель турниров «‎Большого шлема»‎ Андрей Ольховский высказал мнение о победе Романа Сафиуллина над Лоренцо Музетти в полуфинале турнира в китайском Чэнду. Ольховский назвал матч от Романа блестящим и отметил колоссальный прогресс в его игре.

«‎До игры я предполагал, что Роман может победить Лоренцо. Он очень здорово играет в атаке, что сегодня и показал. Сегодня он играл блестяще и заслуженно победил. Нужно поздравить его с выходом в первый финал на турнирах ATP, в этом году он добился существенного прогресса»‎, — сказал Ольховский в интервью ТАСС.

Для 55-й ракетки мира Романа Сафиуллина это первый финал турнира серии ATP-250 в карьере.

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