Ольховский — о победе Сафиуллина над Музетти: он играл блестяще и заслуженно выиграл
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Бывший советский и российский теннисист, двукратный обладатель турниров «Большого шлема» Андрей Ольховский высказал мнение о победе Романа Сафиуллина над Лоренцо Музетти в полуфинале турнира в китайском Чэнду. Ольховский назвал матч от Романа блестящим и отметил колоссальный прогресс в его игре.
«До игры я предполагал, что Роман может победить Лоренцо. Он очень здорово играет в атаке, что сегодня и показал. Сегодня он играл блестяще и заслуженно победил. Нужно поздравить его с выходом в первый финал на турнирах ATP, в этом году он добился существенного прогресса», — сказал Ольховский в интервью ТАСС.
Для 55-й ракетки мира Романа Сафиуллина это первый финал турнира серии ATP-250 в карьере.
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