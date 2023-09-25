«Согласна с Еленой на 100%». Ренне Стаббс — о претензиях Рыбакиной в адрес WTA

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира в парном разряде, австралийская теннисистка Ренне Стаббс поддержала чемпионку Уимблдона-2023, пятую ракетку мира, казахстанку Елену Рыбакину, которая ранее выразила претензии WTA.

Напомним, ещё до снятия с турнира WTA-500 в Токио (Япония) Рыбакина высказала своё недовольство тем, что, будучи третьей сеяной, она не получила права пропустить первый раунд соревнований, в отличие от обладательниц «performance bye». Их получили гречанка Мария Саккари и француженка Каролин Гарсия, дошедшие до финальных стадий турнира в Гвадалахаре (Мексика).

«На 100% согласна с Рыбакиной. Они заранее строят график турнира. Они в курсе всех рисков. Сеяные не должны страдать только из-за того, что не играли на турнире неделей ранее», — написала Стаббс в своих социальных сетях.