«Согласна с Еленой на 100%». Ренне Стаббс — о претензиях Рыбакиной в адрес WTA

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира в парном разряде, австралийская теннисистка Ренне Стаббс поддержала чемпионку Уимблдона-2023, пятую ракетку мира, казахстанку Елену Рыбакину, которая ранее выразила претензии WTA.
Напомним, ещё до снятия с турнира WTA-500 в Токио (Япония) Рыбакина высказала своё недовольство тем, что, будучи третьей сеяной, она не получила права пропустить первый раунд соревнований, в отличие от обладательниц «performance bye». Их получили гречанка Мария Саккари и француженка Каролин Гарсия, дошедшие до финальных стадий турнира в Гвадалахаре (Мексика).
«На 100% согласна с Рыбакиной. Они заранее строят график турнира. Они в курсе всех рисков. Сеяные не должны страдать только из-за того, что не играли на турнире неделей ранее», — написала Стаббс в своих социальных сетях.
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