Чесноков: Сафиуллин шикарен! Как бы ни закончился финал со Зверевым, он — огромный молодец

Победитель семи турниров ATP, бывшая девятая ракетка мира в мужском одиночном разряде, заслуженный мастер спорта России Андрей Чесноков восхитился выступлением россиянина Романа Сафиуллина на турнире категории ATP-250 в Чэнду (Китай). Ранее Роман вышел в дебютный для себя финал ATP.

«Шикарный Сафиуллин! На этой неделе в Китае он просто великолепно играет. Роман первый раз вышел в финал турнира ATP. Это отличное достижение. Но финальный поединок будет для него очень серьёзным испытанием. Ему предстоит сыграть со Зверевым. Саша набрал шикарную форму и делает всё, чтобы попасть на Итоговый турнир в конце сезона.

Последние турниры он проводит на достойном уровне. Конечно же, Зверев — однозначный фаворит финала в Чэнду.

На самом деле, как бы ни закончился для Сафиуллина этот матч — он уже большой молодец! Рома уже достиг отличного результата, которым нужно быть довольным. Думаю, что у Романа есть шансы побороться с Сашей. Это будет очень непростая игра для обоих теннисистов», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.