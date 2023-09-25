Чесноков: Сафиуллин шикарен! Как бы ни закончился финал со Зверевым, он — огромный молодец

Победитель семи турниров ATP, бывшая девятая ракетка мира в мужском одиночном разряде, заслуженный мастер спорта России Андрей Чесноков восхитился выступлением россиянина Романа Сафиуллина на турнире категории ATP-250 в Чэнду (Китай). Ранее Роман вышел в дебютный для себя финал ATP.
«Шикарный Сафиуллин! На этой неделе в Китае он просто великолепно играет. Роман первый раз вышел в финал турнира ATP. Это отличное достижение. Но финальный поединок будет для него очень серьёзным испытанием. Ему предстоит сыграть со Зверевым. Саша набрал шикарную форму и делает всё, чтобы попасть на Итоговый турнир в конце сезона.
Последние турниры он проводит на достойном уровне. Конечно же, Зверев — однозначный фаворит финала в Чэнду.
На самом деле, как бы ни закончился для Сафиуллина этот матч — он уже большой молодец! Рома уже достиг отличного результата, которым нужно быть довольным. Думаю, что у Романа есть шансы побороться с Сашей. Это будет очень непростая игра для обоих теннисистов», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
- 25 сентября 2023
-
21:06
-
20:54
-
20:14
-
20:00
-
18:55
-
18:34
-
18:22
-
17:57
-
17:55
-
17:46
-
17:24
-
17:05
-
16:39
-
16:08
-
14:41
-
14:40
-
14:35
-
14:17
-
12:36
-
11:29
-
09:55
-
09:23
-
00:40
-
00:19
- 24 сентября 2023
-
23:58
-
23:18
-
23:12
-
21:59
-
21:47
-
21:19
-
21:00
-
20:51
-
18:55
-
18:38
-
17:58