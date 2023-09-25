Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Род Лэйвер: мы точно увидим, как Шелтон выиграет турнир «Большого шлема»

Род Лэйвер: мы точно увидим, как Шелтон выиграет турнир «Большого шлема»
Аудио-версия:
Комментарии

11-кратный чемпион турниров «Большого шлема» легендарный австралийский теннисист Род Лэйвер высоко оценил перспективы 20-летнего американца Бена Шелтона.

Напомним, в текущем сезоне Шелтон впервые является полноценным игроком ATP-тура. В начале сезона, на Открытом чемпионате Австралии — 2023 Бен неожиданно дошёл до четвертьфинала, а ближе к завершению спортивного года, на US Open — 2023 и вовсе стал полуфиналистом соревнований. Это позволило ему дебютировать на 19-й строчке мирового рейтинга.

«Шелтон – новичок в туре. Мы точно увидим, как он выиграет турнир «Большого шлема», у него одна из сильнейших подач в туре, он сильный левша, он не допускает большого количества ошибок. Он видит лазейку и идёт к ней», — написал Лэйвер в своих социальных сетях.

Материалы по теме
«Хочу, чтобы у соперников дрожали колени». Даст ли бой Джоковичу главная сенсация US Open?
«Хочу, чтобы у соперников дрожали колени». Даст ли бой Джоковичу главная сенсация US Open?
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android