Род Лэйвер: мы точно увидим, как Шелтон выиграет турнир «Большого шлема»

11-кратный чемпион турниров «Большого шлема» легендарный австралийский теннисист Род Лэйвер высоко оценил перспективы 20-летнего американца Бена Шелтона.
Напомним, в текущем сезоне Шелтон впервые является полноценным игроком ATP-тура. В начале сезона, на Открытом чемпионате Австралии — 2023 Бен неожиданно дошёл до четвертьфинала, а ближе к завершению спортивного года, на US Open — 2023 и вовсе стал полуфиналистом соревнований. Это позволило ему дебютировать на 19-й строчке мирового рейтинга.
«Шелтон – новичок в туре. Мы точно увидим, как он выиграет турнир «Большого шлема», у него одна из сильнейших подач в туре, он сильный левша, он не допускает большого количества ошибок. Он видит лазейку и идёт к ней», — написал Лэйвер в своих социальных сетях.
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