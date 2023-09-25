Фритц рассказал об ощущениях во время игры, когда на трибунах находится Федерер

Девятая ракетка мира, американец Тейлор Фритц рассказал об ощущениях во время игры Кубка Лэйвера, на которой присутствовал легендарный швейцарский теннисист Роджер Федерер. Соперником Фритца в этом матче был россиянин Андрей Рублёв.
«Я стараюсь не смотреть на зрителей. Но когда с трибуны смотрит Роджер — я считаю, это очень здорово, учитывая, что я покидал корт после хорошего матча. У меня поднялось настроение оттого, что такие люди, как Роджер, наблюдают за моей игрой, и я счастлив, что сыграл хорошо.
Я знаю, что для меня самое напряжённое, когда за мной смотрит Федерер, а не кто-то ещё из «Большой тройки». Я очень рад, что именно Роджер смотрел, потому что, знаете ли, я всегда его очень уважал.
Я хотел бы поговорить с ним и узнать, что он думает насчёт моего матча и моей игры», — сказал Фритц.
- 25 сентября 2023
-
22:41
-
22:33
-
22:31
-
21:54
-
21:52
-
21:06
-
20:54
-
20:14
-
20:00
-
18:55
-
18:34
-
18:22
-
17:57
-
17:55
-
17:46
-
17:24
-
17:05
-
16:39
-
16:08
-
14:41
-
14:40
-
14:35
-
14:17
-
12:36
-
11:29
-
09:55
-
09:23
-
00:40
-
00:19
- 24 сентября 2023
-
23:58
-
23:18
-
23:12
-
21:59
-
21:47
-
21:19