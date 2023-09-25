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Фритц рассказал об ощущениях во время игры, когда на трибунах находится Федерер

Фритц рассказал об ощущениях во время игры, когда на трибунах находится Федерер
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Девятая ракетка мира, американец Тейлор Фритц рассказал об ощущениях во время игры Кубка Лэйвера, на которой присутствовал легендарный швейцарский теннисист Роджер Федерер. Соперником Фритца в этом матче был россиянин Андрей Рублёв.

«‎Я стараюсь не смотреть на зрителей. Но когда с трибуны смотрит Роджер — я считаю, это очень здорово, учитывая, что я покидал корт после хорошего матча. У меня поднялось настроение оттого, что такие люди, как Роджер, наблюдают за моей игрой, и я счастлив, что сыграл хорошо.

Я знаю, что для меня самое напряжённое, когда за мной смотрит Федерер, а не кто-то ещё из «‎Большой тройки»‎. Я очень рад, что именно Роджер смотрел, потому что, знаете ли, я всегда его очень уважал.

Я хотел бы поговорить с ним и узнать, что он думает насчёт моего матча и моей игры»‎, — сказал Фритц.

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