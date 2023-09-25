Александр Зверев прокомментировал своё выступление и игру Сафиуллина в Чэнду

Первый сеяный на турнире в Чэнду, 10-я ракетка мира Александр Зверев прокомментировал свою игру на турнире, а также отметил выступление россиянина Романа Сафиуллина, с которым ему предстоит провести встречу в финале.

«‎Безусловно, это был лучший матч, который я провёл в Чэнду. Хотя я считаю, что прошлый был очень высокого уровня и Кецманович играл очень хорошо. Я очень рад оказаться в финале, это то, ради чего я сюда приехал, и надеюсь, что завтра будет ещё один матч высокого уровня.

Я думаю, что на этом турнире он (Роман Сафиуллин. — Прим. «‎Чемпионата»‎) был одним из самых опасных игроков. Он играет очень быстро, бьёт по мячу очень сильно, и ему, возможно, иногда не хватает последовательности. На этой неделе, очевидно, он играет очень хорошо, а когда он играет так, то является одним из самых опасных игроков»‎, — рассказал Зверев в преддверии финального матча в Чэнду.

Ранее Зверев и Сафиуллин встречались лишь однажды — тогда на «Ролан Гаррос» — 2021 Александр выиграл всухую со счётом 3:0.