Тренер Елены Рыбакиной выступил с критикой в адрес WTA на фоне ситуации в Токио

Стефано Вуков, тренер чемпионки Уимблдона-2022, пятой ракетки мира, казахстанки Елены Рыбакиной, выпустил заявление касательно ситуации вокруг участия подопечной в турнире WTA-500 в Токио (Япония).
«Просто чтобы прояснить ситуацию: нет никаких внятных объяснений, что такое «performance bye». Что это значит? Дают ли турниры «bye», чтобы помочь игрокам выступить? Или они обнуляют заработанный рейтинг? И не является ли рейтинг сам по себе показателем эффективности?
В прошлом году мы прилетели в Японию спустя два дня после финала в Европе (турнира в Портороже. – Прим. «Чемпионата»), но «bye» не увидели. То же самое будет между Токио и Пекином. Будут вручены 4 «bye». Большинство игроков уже прошли в восьмёрку (на Итоговый турнир WTA), так зачем им соревноваться до Канкуна?
Причина в том, что большинство турниров являются обязательными, на игроков накладывают штрафы, если они в них не участвуют. Игроки всегда платят за последствия. Система не работает, маркетинг ужасен. Нам нужна прозрачность. Все игроки должны понимать, что происходит. Перестаньте обвинять игроков в ошибках, допущенных самой системой», — написал Вуков в своих социальных сетях.
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