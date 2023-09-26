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Вероника Кудерметова вышла во второй круг турнира WTA-500 в Токио, обыграв Хэрриет Дарт

Вероника Кудерметова вышла во второй круг турнира WTA-500 в Токио, обыграв Хэрриет Дарт
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В матче первого круга хардового турнира категории WTA-500 в Токио (Япония) 19-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова обыграла представительницу Великобритании Хэрриет Дарт (149-я в рейтинге WTA). Встреча теннисисток завершилась со счётом 6:3, 7:6 (7:4) в пользу Кудерметовой.

Игра продлилась 1 час 48 минут. Кудерметова дважды подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету Дарт два эйса, восемь двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из шести.

В следующем раунде соревнований в Токио Кудерметова сыграет с 96-й ракеткой мира представительницей США Кейлой Дей. Напомним, хардовый турнир в Японии продлится до 1 октября.

Токио (ж). 1-й круг
26 сентября 2023, вторник. 09:20 МСК
Хэрриет Дарт
149
Великобритания
Хэрриет Дарт
Х. Дарт
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		6 4
6 		7 7
         
Вероника Кудерметова
19
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
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