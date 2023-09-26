Вероника Кудерметова вышла во второй круг турнира WTA-500 в Токио, обыграв Хэрриет Дарт
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В матче первого круга хардового турнира категории WTA-500 в Токио (Япония) 19-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова обыграла представительницу Великобритании Хэрриет Дарт (149-я в рейтинге WTA). Встреча теннисисток завершилась со счётом 6:3, 7:6 (7:4) в пользу Кудерметовой.
Игра продлилась 1 час 48 минут. Кудерметова дважды подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету Дарт два эйса, восемь двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из шести.
В следующем раунде соревнований в Токио Кудерметова сыграет с 96-й ракеткой мира представительницей США Кейлой Дей. Напомним, хардовый турнир в Японии продлится до 1 октября.
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