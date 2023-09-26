Александр Зверев — Роман Сафиуллин: текстовая онлайн-трансляция финала турнира в Чэнду

Сегодня, 26 сентября, российский теннисист Роман Сафиуллин сыграет в финале хардового турнира категории ATP-250 в Чэнду (Китай) с представителем Германии Александром Зверевым. Поединок поставлен вторым запуском на центральном корте и начнётся не раньше 14:30 мск.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Александр Зверев — Роман Сафиуллин в финале турнира в Чэнду.
|1
|2
|3
|
|
Счёт личных встреч теннисистов — 1-0 в пользу Зверева. Немецкий теннисист обыграл Сафиуллина в матче второго круга «Ролан Гаррос» в 2021 году со счётом 7:6, 6:3, 7:6. Для Сафиуллина предстоящий матч станет первым финалом ATP, в котором он сыграет. Призовой фонд турнира в Чэнду составляет $ 1 152 805. Его действующим чемпионом является испанец Пабло Карреньо-Буста.
- 26 сентября 2023
-
11:59
-
11:52
-
11:07
-
10:20
-
09:55
-
09:30
-
09:18
-
09:09
-
09:05
-
08:40
-
08:10
-
07:50
- 25 сентября 2023
-
23:29
-
23:22
-
22:41
-
22:33
-
22:31
-
21:54
-
21:52
-
21:06
-
20:54
-
20:14
-
20:00
-
18:55
-
18:34
-
18:22
-
17:57
-
17:55
-
17:46
-
17:24
-
17:05
-
16:39
-
16:08
-
14:41
-
14:40