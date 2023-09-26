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Александр Зверев — Роман Сафиуллин: текстовая онлайн-трансляция финала турнира в Чэнду

Александр Зверев — Роман Сафиуллин: текстовая онлайн-трансляция финала турнира в Чэнду
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Сегодня, 26 сентября, российский теннисист Роман Сафиуллин сыграет в финале хардового турнира категории ATP-250 в Чэнду (Китай) с представителем Германии Александром Зверевым. Поединок поставлен вторым запуском на центральном корте и начнётся не раньше 14:30 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Александр Зверев — Роман Сафиуллин в финале турнира в Чэнду.

Чэнду. Финал
26 сентября 2023, вторник. 14:30 МСК
Александр Зверев
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Не начался
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Роман Сафиуллин
Россия
Роман Сафиуллин
Р. Сафиуллин

Счёт личных встреч теннисистов — 1-0 в пользу Зверева. Немецкий теннисист обыграл Сафиуллина в матче второго круга «Ролан Гаррос» в 2021 году со счётом 7:6, 6:3, 7:6. Для Сафиуллина предстоящий матч станет первым финалом ATP, в котором он сыграет. Призовой фонд турнира в Чэнду составляет $ 1 152 805. Его действующим чемпионом является испанец Пабло Карреньо-Буста.

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