Александр Зверев — Роман Сафиуллин: текстовая онлайн-трансляция финала турнира в Чэнду

Сегодня, 26 сентября, российский теннисист Роман Сафиуллин сыграет в финале хардового турнира категории ATP-250 в Чэнду (Китай) с представителем Германии Александром Зверевым. Поединок поставлен вторым запуском на центральном корте и начнётся не раньше 14:30 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Александр Зверев — Роман Сафиуллин в финале турнира в Чэнду.

Счёт личных встреч теннисистов — 1-0 в пользу Зверева. Немецкий теннисист обыграл Сафиуллина в матче второго круга «Ролан Гаррос» в 2021 году со счётом 7:6, 6:3, 7:6. Для Сафиуллина предстоящий матч станет первым финалом ATP, в котором он сыграет. Призовой фонд турнира в Чэнду составляет $ 1 152 805. Его действующим чемпионом является испанец Пабло Карреньо-Буста.