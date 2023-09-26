Дарья Касаткина обыграла Марту Костюк в матче первого круга турнира WTA-500 в Токио
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В матче первого круга хардового турнира категории WTA-500 13-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина обыграла представительницу Украины Марту Костюк (45-я в рейтинге WTA). Встреча завершилась со счётом 3:6, 6:4, 6:3 в пользу российской спортсменки.
Матч продлился 2 часа 26 минут. Касаткина допустила восемь двойных ошибок и реализовала восемь брейк-пойнтов из десяти заработанных. На счету Костюк шесть эйсов, три двойные ошибки и 7 реализованных брейк-пойнтов из 16.
В следующем раунде соревнований в Токио Касаткина сыграет с 220-й ракеткой мира греческой теннисисткой Деспиной Папамихаил. Турнир в Японии пройдёт до 1 октября. Действующей победительницей соревнований является россиянка Людмила Самсонова.
Токио (ж). 1-й круг
26 сентября 2023, вторник. 11:25 МСК
13
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Окончен
2 : 1
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|2
|3
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|6
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|4
|3
45
Марта Костюк
М. Костюк
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