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Дарья Касаткина обыграла Марту Костюк в матче первого круга турнира WTA-500 в Токио

Дарья Касаткина обыграла Марту Костюк в матче первого круга турнира WTA-500 в Токио
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В матче первого круга хардового турнира категории WTA-500 13-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина обыграла представительницу Украины Марту Костюк (45-я в рейтинге WTA). Встреча завершилась со счётом 3:6, 6:4, 6:3 в пользу российской спортсменки.

Матч продлился 2 часа 26 минут. Касаткина допустила восемь двойных ошибок и реализовала восемь брейк-пойнтов из десяти заработанных. На счету Костюк шесть эйсов, три двойные ошибки и 7 реализованных брейк-пойнтов из 16.

В следующем раунде соревнований в Токио Касаткина сыграет с 220-й ракеткой мира греческой теннисисткой Деспиной Папамихаил. Турнир в Японии пройдёт до 1 октября. Действующей победительницей соревнований является россиянка Людмила Самсонова.

Токио (ж). 1-й круг
26 сентября 2023, вторник. 11:25 МСК
Дарья Касаткина
13
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
3 		6 6
6 		4 3
         
Марта Костюк
45
Украина
Марта Костюк
М. Костюк
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