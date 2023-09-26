В финальном матче Зверева и Сафиуллина состоится решающий сет

В рамках турнира серии АТР-250 в китайском Чэнду проходит финальный поединок между 10-й ракеткой мира, немцем Александром Зверевым и 55-й ракеткой, россиянином Романом Сафиуллиным.
В первом сете упорная борьба между теннисистами привела к тай-брейку, где уверенно взял верх Роман Сафиуллин. Сет завершился в его пользу со счётом 7:6 (7:2).
Следующая партия также завершилась тай-брейком, где уже сильнее оказался Зверев. На сет-поинте немца во время тай-брейка при счёте 6:5 Сафиуллин совершил двойную ошибку и позволил своему сопернику выиграть партию.
«Чемпионат» проводит текстовую трансляцию встречи.
Матч между Зверевым и Сафиуллиным — финал турнира серии ATP-250 в Чэнду. По результатам встречи у Романа имеется возможность выиграт первый титул ATP-250 в карьере.
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