В финальном матче Зверева и Сафиуллина состоится решающий сет

В рамках турнира серии АТР-250 в китайском Чэнду проходит финальный поединок между 10-й ракеткой мира, немцем Александром Зверевым и 55-й ракеткой, россиянином Романом Сафиуллиным.

В первом сете упорная борьба между теннисистами привела к тай-брейку, где уверенно взял верх Роман Сафиуллин. Сет завершился в его пользу со счётом 7:6 (7:2).

Следующая партия также завершилась тай-брейком, где уже сильнее оказался Зверев. На сет-поинте немца во время тай-брейка при счёте 6:5 Сафиуллин совершил двойную ошибку и позволил своему сопернику выиграть партию.

«‎Чемпионат»‎ проводит текстовую трансляцию встречи.

Матч между Зверевым и Сафиуллиным — финал турнира серии ATP-250 в Чэнду. По результатам встречи у Романа имеется возможность выиграт первый титул ATP-250 в карьере.