Павел Котов проиграл Кецмановичу на турнире в Пекине на стадии квалификации

106-я ракетка мира, российский теннисист Павел Котов проиграл сербу Миомиру Кецмановичу (47-е место в рейтинге АТР) в рамках первого раунда квалификации турнира серии АТР-500 в Пекине (Китай).

Матч продолжался 2 часа 47 минут и завершился победой Кецмановича в трёх сетах со счётом 2:1 — 7:5, 6:7 (5:7), 6:1. За время встречи серб пять раз подал на вылет, у Павла Котова — четыре подачи навылет. Кецманович допустил две двойные ошибки, в то время как его оппонент восемь раз совершил двойную ошибку. Котову удалось реализовать 2 брейк-поинта из 8, а Кецмановичу — 5 из 16.

Основная часть турнира в Пекине пройдёт с 28 сентября по 4 октября. Соревнования проходят на хардовом покрытии. Победитель получит 500 рейтинговых очков и призовые в размере $ 3,633,875.