Видеообзор победы Дарьи Касаткиной над Мартой Костюк в Токио

Состоялась встреча первого круга турнира серии WTA-500 в Токио (Япония) между россиянкой Дарьей Касаткиной (13-е место в рейтинге WTA) и украинкой Мартой Костюк (33-е место в рейтинге WTA). Встреча завершилась победой россиянки в трёх сетах — 3:6, 6:4, 6:3.

«Чемпионат» рекомендует к просмотру видеообзор данного поединка.

Видео доступно на официальном YouTube-канале WTA. Права на него принадлежат WTA.

Встреча двух теннисисток продолжалась 2 часа 26 минут. За время матча Дарья Касаткина ни разу не подала навылет, при этом допустила восемь двойных. У её соперницы, Костюк, шесть эйсов и три двойные ошибки.

После окончания встречи Касаткина сравняла счёт в личном противостоянии с Костюк — теперь у обеих теннисисток по два выигранных матча друг у друга.