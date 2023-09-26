Видеообзор победы Дарьи Касаткиной над Мартой Костюк в Токио

Состоялась встреча первого круга турнира серии WTA-500 в Токио (Япония) между россиянкой Дарьей Касаткиной (13-е место в рейтинге WTA) и украинкой Мартой Костюк (33-е место в рейтинге WTA). Встреча завершилась победой россиянки в трёх сетах — 3:6, 6:4, 6:3.
«Чемпионат» рекомендует к просмотру видеообзор данного поединка.
Видео доступно на официальном YouTube-канале WTA. Права на него принадлежат WTA.
Встреча двух теннисисток продолжалась 2 часа 26 минут. За время матча Дарья Касаткина ни разу не подала навылет, при этом допустила восемь двойных. У её соперницы, Костюк, шесть эйсов и три двойные ошибки.
После окончания встречи Касаткина сравняла счёт в личном противостоянии с Костюк — теперь у обеих теннисисток по два выигранных матча друг у друга.
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