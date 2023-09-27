Тарпищев — о Хачанове: теперь надо хорошо сыграть в Париже и попасть в десятку

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказался о победе россиянина Карена Хачанова (15-е место в рейтинге АТР) на турнире в китайском Чжухае. Тарпищев считает, что эта победа придаст Карену сил и уверенности после травмы.

«‎Его можно поздравить с победой и выступлением на турнире. Это для его эмоционального фона очень хорошо и для уверенности в себе. Теперь ему надо сыграть хорошо в Париже, постараться попасть в десятку по итогам сезона. Главное, что он набрал форму после травмы, молодец»‎, — сказал Тарпищев в интервью ТАСС.

Напомним, 26 сентября российский теннисист Карен Хачанов обыграл в финале японца Йосихито Нисиоку со счётом 7:6 (7:2), 6:1 и завоевал первый для себя титул с 2018 года.