Тарпищев — о Хачанове: теперь надо хорошо сыграть в Париже и попасть в десятку
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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказался о победе россиянина Карена Хачанова (15-е место в рейтинге АТР) на турнире в китайском Чжухае. Тарпищев считает, что эта победа придаст Карену сил и уверенности после травмы.
«Его можно поздравить с победой и выступлением на турнире. Это для его эмоционального фона очень хорошо и для уверенности в себе. Теперь ему надо сыграть хорошо в Париже, постараться попасть в десятку по итогам сезона. Главное, что он набрал форму после травмы, молодец», — сказал Тарпищев в интервью ТАСС.
Напомним, 26 сентября российский теннисист Карен Хачанов обыграл в финале японца Йосихито Нисиоку со счётом 7:6 (7:2), 6:1 и завоевал первый для себя титул с 2018 года.
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