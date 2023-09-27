Хачанов: хочу поблагодарить семью, они мои самые главные болельщики, эта победа для них

15-я ракетка мира, российский теннисист Карен Хачанов в интервью после победы на турнире в Чжухае поблагодарил свою семью за поддержку и отметил особенность пути к этому титулу.

«‎Хочу поблагодарить семью. Моя жена Вероника. Мой сын Давид, второй сын Микаэль. Они сейчас смотрят, это точно, улыбаются. Посылаю им крепкие объятия и поцелуи. Они мои самые главные болельщики.

Я возвращаюсь после травмы. Приезжая сюда, в Чжухай, я надеялся просто сыграть какие-то матчи. Чтобы снова войти в игровой ритм. Я три месяца вообще не выступал в туре и очень соскучился. Я очень хотел вернуться и снова выиграть титул спустя несколько лет. Это действительно особенная победа. Это для моей семьи»‎, — сказал Хачанов после матча.