Радукану: победа на Уимблдоне по-прежнему остается самой большой мечтой

20-летняя британская теннисистка Эмма Радукану рассказала в интервью о значимости денег в её жизни, а также о спортивных целях на ближайшие годы.
«Я бы не сказала, что я транжира. Мои родители действительно научили меня ценить деньги и не тратить их, и это стало действительно полезным для меня, когда я начала взрослеть.
В следующем сезоне я вернусь. В этом сезоне все турниры «Большого шлема» закончились, было трудно наблюдать за ними, но я старалась как можно дольше оставаться сфокусированной на своей работе и сосредоточься на моём выздоровлении.То, что обо мне до сих пор говорят, хотя я не присутствую на этих турнирах — это просто комплимент. Кто-то сказал мне: «беспокойся, когда о тебе не говорят».
Уимблдон – это мечта. Победа на Уимблдоне по-прежнему остается самой большой мечтой, — рассказала Радукану.
Напомним, из-за травм Радукану не играет с апреля 2023 года. За этот год Эмма перенесла три операции и сейчас продолжает восстановление.
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