Вероника Кудерметова вышла в 1/4 финала турнира WTA-500 в Токио
Поделиться
В матче второго круга хардового турнира категории WTA-500 в Токио (Япония) 19-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова одержала победу над представительницей США Кейлой Дей (96-я в рейтинге WTA). Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:3 в пользу россиянки.
Матч продлился 1 час 25 минут. Кудерметова не совершила двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету Дей одна подача навылет, две двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта.
В четвертьфинале соревнований в Токио Кудерметова сыграет с победительницей противостояния Ига Свёнтек (Польша) — Маи Хонтама (Япония). Спортсменки проведут встречу сегодня, 27 сентября. Турнир в Японии завершится 1 октября.
Комментарии
- 27 сентября 2023
-
09:58
-
09:56
-
09:33
-
07:48
-
00:45
-
00:30
-
00:05
- 26 сентября 2023
-
22:36
-
21:40
-
20:17
-
20:06
-
19:40
-
19:30
-
18:39
-
18:32
-
17:46
-
17:11
-
16:24
-
15:41
-
13:51
-
11:59
-
11:52
-
11:07
-
10:20
-
09:55
-
09:30
-
09:18
-
09:09
-
09:05
-
08:40
-
08:10
-
07:50
- 25 сентября 2023
-
23:29
-
23:22
-
22:41
Партнерский контент