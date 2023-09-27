Вероника Кудерметова вышла в 1/4 финала турнира WTA-500 в Токио

В матче второго круга хардового турнира категории WTA-500 в Токио (Япония) 19-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова одержала победу над представительницей США Кейлой Дей (96-я в рейтинге WTA). Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:3 в пользу россиянки.

Матч продлился 1 час 25 минут. Кудерметова не совершила двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету Дей одна подача навылет, две двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта.

В четвертьфинале соревнований в Токио Кудерметова сыграет с победительницей противостояния Ига Свёнтек (Польша) — Маи Хонтама (Япония). Спортсменки проведут встречу сегодня, 27 сентября. Турнир в Японии завершится 1 октября.