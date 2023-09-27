Алькарас: прибыл в Китай с дополнительной мотивацией сократить отставание от Джоковича

Вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас высказался о мотивации в преддверии начала турнира категории ATP-500 в Пекине (Китай).

«Я прибыл в Китай с дополнительной мотивацией попытаться сократить отставание от Джоковича в мировом рейтинге. Это мотивирует меня сейчас на каждой тренировке, в каждом турнире. Мне не так важно вернуть первое место, но очевидно, что я должен поставить перед собой цели до конца года. В следующем сезоне я хочу участвовать во всех турнирах «Большого шлема» и добиться как минимум того же результата, что и в 2023 году.

Из-за перерыва в соревнованиях в Китае я чувствовал, будто чего-то не хватает. Наконец-то мы здесь. Я всегда хотел выступить перед китайской публикой и почувствовать то, о чём мне рассказывали другие игроки. Здесь любят теннис», — сказал Алькарас на пресс-конференции.