Свёнтек вышла в четвертьфинал турнира в Токио, где сыграет с Кудерметовой

В матче второго круга хардового турнира категории WTA-500 в Токио (Япония) вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек обыграла представительницу Японии Маи Хонтаму (148-я в рейтинге WTA). Встреча завершилась со счётом 6:4, 7:5 в пользу польской спортсменки.

Матч продлился 2 часа 3 минуты. Свёнтек один раз подала навылет, совершила три двойные ошибки и реализовала семь брейк-пойнтов из 17 заработанных. На счету Хонтамы пять реализованных брейк-пойнтов из девяти.

В четвертьфинале соревнований в Токио Свёнтек сыграет с 19-й ракеткой мира российской теннисисткой Вероникой Кудерметовой, которая ранее обыграла представительницу США Кейлу Дей со счётом 6:3, 6:3. Турнир в Токио завершится 1 октября.