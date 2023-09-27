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Свёнтек вышла в четвертьфинал турнира в Токио, где сыграет с Кудерметовой

Свёнтек вышла в четвертьфинал турнира в Токио, где сыграет с Кудерметовой
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В матче второго круга хардового турнира категории WTA-500 в Токио (Япония) вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек обыграла представительницу Японии Маи Хонтаму (148-я в рейтинге WTA). Встреча завершилась со счётом 6:4, 7:5 в пользу польской спортсменки.

Матч продлился 2 часа 3 минуты. Свёнтек один раз подала навылет, совершила три двойные ошибки и реализовала семь брейк-пойнтов из 17 заработанных. На счету Хонтамы пять реализованных брейк-пойнтов из девяти.

В четвертьфинале соревнований в Токио Свёнтек сыграет с 19-й ракеткой мира российской теннисисткой Вероникой Кудерметовой, которая ранее обыграла представительницу США Кейлу Дей со счётом 6:3, 6:3. Турнир в Токио завершится 1 октября.

Токио (ж). 2-й круг
27 сентября 2023, среда. 11:10 МСК
Ига Свёнтек
2
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7
4 		5
         
Маи Хонтама
148
Япония
Маи Хонтама
М. Хонтама
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