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Шарапова: очень хочу, чтобы Жабер выиграла ТБШ. Она безумно этого заслуживает

Шарапова: очень хочу, чтобы Жабер выиграла ТБШ. Она безумно этого заслуживает
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Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова рассказала, что болеет за седьмую ракетку мира тунисскую теннисистку Онс Жабер и желает ей выиграть турнир «Большого шлема».

«Я очень хочу, чтобы Онс выиграла турнир «Большого шлема». Она безумно этого заслуживает», — приводит слова Шарповой Sportskeeda.

Напомним, Жабер потерпела поражение в финале Уимблдона-2023. В решающем поединке тунисская теннисистка за 1 час 22 минуты уступила представительнице Чехии Маркете Вондроушовой, которая перед турниром занимала только 42-е место в рейтинге WTA, со счётом 4:6, 4:6. Позже Жабер выступила на Открытом чемпионате США, в котором не смогла пробиться в четвертьфинал.

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