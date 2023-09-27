Шарапова: очень хочу, чтобы Жабер выиграла ТБШ. Она безумно этого заслуживает

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова рассказала, что болеет за седьмую ракетку мира тунисскую теннисистку Онс Жабер и желает ей выиграть турнир «Большого шлема».

«Я очень хочу, чтобы Онс выиграла турнир «Большого шлема». Она безумно этого заслуживает», — приводит слова Шарповой Sportskeeda.

Напомним, Жабер потерпела поражение в финале Уимблдона-2023. В решающем поединке тунисская теннисистка за 1 час 22 минуты уступила представительнице Чехии Маркете Вондроушовой, которая перед турниром занимала только 42-е место в рейтинге WTA, со счётом 4:6, 4:6. Позже Жабер выступила на Открытом чемпионате США, в котором не смогла пробиться в четвертьфинал.