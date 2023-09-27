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Федерер: втайне тебе нравится быть в центре внимания, но это больше не имеет значения

Федерер: втайне тебе нравится быть в центре внимания, но это больше не имеет значения
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20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира швейцарский теннисист Роджер Федерер признался, что немного скучает по вниманию, которое было приковано к нему во время профессиональной карьеры.

«Втайне тебе нравится быть в центре внимания, но в то же время это больше не имеет значения. Мне хорошо прямо сейчас. Конечно, мне не хватает счастливых лиц людей, которых, я надеюсь, мне удалось развлечь. Карьера прошла для меня хорошо. Мне нравился каждый её момент, но теперь я счастлив, что всё закончилось», — приводит слова Федерера Eurosport.

Федерер ушёл из спорта в сентябре 2022 года после того, как выступил на Кубке Лэйвера — 2022 в Лондоне. Свой прощальный матч Роджер провёл в парном разряде вместе с 22-кратным чемпионом турниров «Большого шлема», бывшей первой ракеткой мира испанцем Рафаэлем Надалем.

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