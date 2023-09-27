«И он сказал: «Теперь мы идём на ужин». Шарапова рассказала, как проиграла пари Джоковичу

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова рассказала, как однажды проиграла пари сербскому теннисисту Новаку Джоковичу.

«У меня есть забавная история с Новаком. Это произошло во времена, когда мы выиграли наши первые турниры «Большого шлема». Мы играли как-то на выставочном турнире в Индиан-Уэллсе. Не помню, в чём заключалось пари, но он сказал, что, если выиграет, мы вместе пойдём на ужин. И я такая: «Ладно, хорошо, будь по-твоему. Как будто у тебя есть шанс выиграть». А потом он выиграл и сказал: «А теперь мы идём на ужин». Это было забавно. На ужине он спросил, можем ли мы сфотографироваться.

Я очень хорошо знаю Новака, и невероятно видеть в нём прежнюю страсть к игре. Секрет его долголетия состоит в том, что он слушает своё тело. Это удивительно», — приводит слова Шараповой Sportskeeda со ссылкой на The Rennae Stubbs Tennis Podcast.