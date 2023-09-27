Александр Шевченко с уверенной победы стартовал на турнире ATP-250 в Астане

85-я ракетка мира, 22-летний российский теннисист Александр Шевченко успешно стартовал на турнире категории ATP-250 в Астане (Казахстан).
В матче первого круга получивший уайлд-кард от организаторов Шевченко со счётом 6:4, 6:3 обыграл 68-ю ракетку мира, представителя Нидерландов Ботика ван де Зандсхулпа. Встреча теннисистов продлилась 1 час и 38 минут. Шевченко пять раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету ван де Зандсхулпа пять эйсов, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из пяти.
Следующим соперником Шевченко в Астане станет представитель Сербии Хамад Меджедович (WC).
Общий призовой фонд турнира в Астане составил $ 1 017 850. Его действующим чемпионом является первая ракетка мира серб Новак Джокович. Отметим, что в прошлом году из-за отмены турнира в Пекине Астана имела категорию ATP-500.
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